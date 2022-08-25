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Главная » Україна » Інциденти
07:47 01 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти обстрілюють Енергодар напередодні візиту місії МАГАТЕ

З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли Енергодара, в місті чутно автоматні черги.

сьогодні в Енергодар має приїхати місія МАГАТЕ

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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“Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо”, – написав він у Telegram.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ вчергове звинуватили Україну в обстрілах Енергодару.

Росія зранку обстрілює місто

Росія зранку обстрілює місто

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар
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