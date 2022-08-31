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Главная » Україна » Інциденти
13:34 01 Сентября 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Херсоні п’яні військові влаштували перестрілку з офіцерами ФСБ: троє загиблих

Російський військовий застрелив двох офіцерів ФСБ в одному з кафе в тимчасово окупованому Херсоні.

Російські військові застрелили двох офіцерів ФСБ

Про це повідомило Sky News з посиланнями на інформацію російського слідства.

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Так стало відомо, що четверо офіцерів ФСБ зайшли до кафе Food Fuel у Херсоні, де помітили двох п’яних російських сержантів, які розпивали спиртні напої.

Співробітники ФСБ звинуватили солдатів у тому, що вони розпивають алкоголь у формі, після чого один із сержантів дістав пістолет та вистрілив у землю.

Офіцер ФСБ спробував вихопити у нього зброю, однак інший військовий відкрив вогонь із автомата.

Під час перестрілки загинули двоє співробітників ФСБ й один із військових.

Тэги: херсон
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