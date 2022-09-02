Нічний удар по Мелітополю: ЗСУ вразили дві ворожі локації
В результаті нічного удару по російським об’єктам в Мелітополі вражено дві локації окупантів.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
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“Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними попадання одразу по двом ворожим локаціям”, – написав він у Telegram.
Перша – склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити.
Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху.
Щодо другої локації – інформацію уточнюють.
Також, за словами очевидців, ППО окупантів намагалася щось збити, але безуспішно – лише створили гуркіт у небі.
Як повідомляли Vlasti, у Мелітополі вночі, ближче до 02:00, прогриміла серія вибухів у районі військового аеродрому.