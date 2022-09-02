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07:07 02 Сентября 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Нічний удар по Мелітополю: ЗСУ вразили дві ворожі локації

В результаті нічного удару по російським об’єктам в Мелітополі вражено дві локації окупантів.

ЗСУ вразили дві ворожі локації у Мелітополі

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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“Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними попадання одразу по двом ворожим локаціям”, – написав він у Telegram.

Перша – склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху.

Щодо другої локації – інформацію уточнюють.

Також, за словами очевидців, ППО окупантів намагалася щось збити, але безуспішно – лише створили гуркіт у небі.

Як повідомляли Vlasti, у Мелітополі вночі, ближче до 02:00, прогриміла серія вибухів у районі військового аеродрому.

Тэги: мелитополь, Мелітополь
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