Литва запропонувала відправити поліцію ООН на Запорізьку АЕС

Заступник генерального комісара поліції Литви Арунас Паулаускас, який очолює делегацію країни на саміті глав правоохоронних органів ООН (UNCOPS), запропонував розмістити на Запорізькій атомній електростанції постійні поліцейські сили ООН.

Литва виступає за створення довготривалої місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС



Відповідну пропозицію поширило МЗС Литви.

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«Литва виступає за створення довготривалої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС, де поліція ООН могла б сприяти шляхом забезпечення її фізичної безпеки», – зазначив Паулаускас.

Він додав, що попри віддаленість війни в Україні для деяких країн «ядерні інциденти не зважають на національні кордони».

Паулаускас нагадав, що російські військові контролюють і використовують для військових цілей одну з чотирьох атомних електростанцій в Україні.

“Ядерний інцидент на ній становитиме загрозу навіть для найбільш віддалених країн світу», – наголосив представник Литви.

Паулаускас додав, що Литва готова взяти активну участь у такій поліцейській місії ООН та направити своїх правоохоронців.

Тэги: Литва, Запорожская АЭС, Запорізька АЕС