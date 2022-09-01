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Главная » Світ » Спорт
12:56 02 Сентября 2022 Просмотров 209   КомментариевКомментарии

Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна

Після вибухів у Криму Росія перенесла з Євпаторії до Грозного змагання з картингу, в яких має брати участь онук президента РФ Володимира Путіна.

Онук Путіна - 10-річний Роман Фаассен

Про це повідомило російське видання «Настоящєє время».

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Змагання було заплановано на 9-11 вересня.

У чемпіонаті Росії з картингу у класі «міні» у 2022 році бере участь онук Путіна – 10-річний Роман Фаассен. Це син старшої доньки Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Онук Путіна виходив на трасу п’ять разів із шести можливих – у Грозному, Зеленограді, двічі у Рязані, а також у селищі Багаті Саби під Казанню.

Найкращий свій результат Фаассен показав у Рязані 25 липня, посівши 14-те місце з 22.

У загальному заліку чемпіонату він посідає 28-е місце з двома очками, у поточного лідера, 11-річного москвича Марка Зайцева, 300 очок.

Фаассен представляє у змаганнях Москву.

Тэги: Россия, крым, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін, Крим
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