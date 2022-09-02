Кадирівці рвуться до Зайцевого та Майорська: йдуть запеклі бої

На Бахмутському напрямку наступальними діями підрозділи так званих “кадирівців” намагаються просунутися в напрямках населених пунктів Зайцеве та Майорськ, бойові дії тривають.

ЗСУ дають відсіч окупантам



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втім на цьому напрямку країнськи захисники успішно відбили атаки ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Весела Долина.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території нашої Держави.

На Харківському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.

На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Опитне та Невельське. Завдяки злагодженим діям Сил оборони, ворога було відкинуто на попередньо займані позиції.

В Генштабі також додали, що в зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод “Атом Енергомаш”, решту – розосередили у найближчих населених пунктах.