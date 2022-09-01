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07:11 03 Сентября 2022 Просмотров 259   КомментариевКомментарии

Не доїхали до крематорію: ЗСУ знищили колону окупантів під Бердянськом

Українськи захсникі знищили колону ворожою техніки, що рухалася на Запорізькому напрямку.

Колона ворожих вантажівок не дісталася Бердянську

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

Завдяки діям ЗСУ ворога було знищено, а мертві окупанти так і не дісталися крематорію.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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