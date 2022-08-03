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Главная » Світ » Політика
08:08 03 Сентября 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

У понеділок Великобританія отримає нового прем’єра: як це відбудеться

Великобританія отримає нового прем’єр-міністра наступного тижня, ним стане або міністр закордонних справ Ліз Трасс або колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Новим прем'єр-міністром Британії стане Ліз Трас або Ріші Сунак

Про це повідомляє Reuters.

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Один із них у понеділок стане наступним лідером правлячої Консервативної партії та наступним прем’єр-міністром.

Офіційні результати конкурсу на лідерство у Консервативній партії оголосять офіційно о 13:30 за київським часом у понеділок, 5 вересня.

У вівторок, 6 вересня, порушуючи традицію, призначення нового прем’єр-міністра відбудеться у замку Балморал у Шотландії, де королева Єлизавета проводить літо, а не у Букінгемському палаці у Лондоні.

Очікується, що нинішній прем’єр Борис Джонсон спочатку виступить із заявою за межами Даунінг-стріт рано-вранці у вівторок, перш ніж вирушити до Шотландії, щоб звернутися до королеви з проханням про відставку.

Потім Трас або Сунак зустрінеться з королевою і переможцю буде запропоновано сформувати уряд.

Щойно нового прем’єр-міністра буде призначено, у Судовому циркулярі, офіційному звіті про королівські зобов’язання, буде записано, що «прем’єр-міністр цілував руки при призначенні».

У королеви Єлизавети за 70-річне правління було 14 прем’єр-міністрів.

Тэги: Великобритания, Великобританія
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