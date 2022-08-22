Кім розповів про єдині вдалі переговори з РФ

Єдиним вдалим випадком переговорів з окупантами був наш прикордонник на острові Зміїний, який вів переговори з російським військовим кораблем.

Про це заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в інтерв’ю РБК-Україна.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Моя думка – тільки коли не буде іншого виходу у Російської Федерації, вона погодиться на наші умови. Я так думаю”, – уточнив він.

Також Кім додав, що зараз тривають бойові дії, і на полі бою вирішується переговорна позиція.

Тэги: Виталий Ким, Віталій Кім