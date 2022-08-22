Главная » Україна » Політика
09:55 03 Сентября 2022 0 Комментарии
Кім розповів про єдині вдалі переговори з РФ
Єдиним вдалим випадком переговорів з окупантами був наш прикордонник на острові Зміїний, який вів переговори з російським військовим кораблем.
Про це заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в інтерв’ю РБК-Україна.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
“Моя думка – тільки коли не буде іншого виходу у Російської Федерації, вона погодиться на наші умови. Я так думаю”, – уточнив він.
Також Кім додав, що зараз тривають бойові дії, і на полі бою вирішується переговорна позиція.
Тэги: Виталий Ким, Віталій Кім
Loading...