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Главная » Україна » Політика
09:55 03 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кім розповів про єдині вдалі переговори з РФ

Єдиним вдалим випадком переговорів з окупантами був наш прикордонник на острові Зміїний, який вів переговори з російським військовим кораблем.

Про це заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім в інтерв’ю РБК-Україна.

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“Моя думка – тільки коли не буде іншого виходу у Російської Федерації, вона погодиться на наші умови. Я так думаю”, – уточнив він.

Також Кім додав, що зараз тривають бойові дії, і на полі бою вирішується переговорна позиція.

Тэги: Виталий Ким, Віталій Кім
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