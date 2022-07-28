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14:10 03 Сентября 2022 0 Комментарии
У центрі Чернігова пролунав вибух: поранено дітей
У Чернігові в історичній частині міста, на Валу біля 13:30 пролунав вибух.
Поранено двоє дітей
Про це повідомило Суспільне.
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Наразі відомо про двох травмованих дітей.
За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.
На місці працюють швидка та рятувальники.
Тэги: Чернигов, Чернігів
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