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Главная » Україна » Інциденти
14:10 03 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У центрі Чернігова пролунав вибух: поранено дітей

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу біля 13:30 пролунав вибух.

Поранено двоє дітей

Про це повідомило Суспільне.

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Наразі відомо про двох травмованих дітей.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Виставка боєприпасів біля художнього музею

Виставка боєприпасів біля художнього музею

Військові на місці пригоди

Військові на місці пригоди

Тэги: Чернигов, Чернігів
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