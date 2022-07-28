У центрі Чернігова пролунав вибух: поранено дітей

У Чернігові в історичній частині міста, на Валу біля 13:30 пролунав вибух.

Поранено двоє дітей



Про це повідомило Суспільне.

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Наразі відомо про двох травмованих дітей.

За попередньою інформацією, біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував.

На місці працюють швидка та рятувальники.

Тэги: Чернигов, Чернігів