НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
14:57 03 Сентября 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо був отруєний отрутою рицин співробітниками ФСБ через переділ влади на окупованій території з ГРУ.

Сальдо отруєло його оточення, яке контролюється ФСБ

Про це повідомило Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також видання опублікувало скрін висновку про результати аналізів Сальдо, проведених 27 Науковим центром Міністерства оборони РФ, в яких йдеться, що Сальдо був отруєний отрутою рицин.

У розвідці повідомляють, що отруєння цією отрутою могло бути проведене виключно людьми з найближчого оточення Сальдо, які були поставлені на посади Федеральною службою безпеки РФ.

Причина отруєння – протистояння між ГРУ та ФСБ на окупованих територіях.

Видання наголосило, що формування органів влади на окупованих територіях є прерогативою ФСБ. Втім колаборанта Сальдо було призначено на керівну посаду в Херсоні відразу після окупації особисто генералом ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) Володимиром Алексєєвим для взяття під контроль фінансових потоків.

У відповідь 5 Служба ФСБ в особі генерала Володимира Петровського ухвалила рішення змістити Сальдо і замінити людиною зі своєї структури. Так заступником колаборанта став агент ФСБ РФ Костянтин Єлісєєв.

Джерело повідомляє, що через повний контроль ФСБ за самим Сальдо та його оточенням після отруєння в Москві не сприйняли версію про «українських диверсантів» і віддали матеріали на аналіз до 27 Наукового центру Міністерства оборони Росії.

«Отруєння Сальдо реалізовано Федеральною Службою Безпеки РФ, оскільки могло бути проведене виключно найближчим оточенням Сальдо, яке підбирало і перевіряло ФСБ, і є наслідком протистояння, що загострилося, між спецслужбами», — резюмували у розвідці.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.09.2022 13:34
В Херсоні п’яні військові влаштували перестрілку з офіцерами ФСБ: троє загиблих
ТОР
31.08.2022 15:48
ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами – ОК Південь
ТОР
31.08.2022 14:23
Херсонські гауляйтери зникли з громадського простору: що сталось
blog comments powered by Disqus
Російський атомний підводний човен засікли біля берегів Італії

15:42 Світ

Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину

14:57 Світ

У Сімферополі пролунало кілька вибухів

12:17 Україна

У російському Іжевську чоловік закидав коктейлями Молотова поліцейську дільницю і підрізав поліціянтів

09:42 Світ

У понеділок Великобританія отримає нового прем’єра: як це відбудеться

08:08 Світ

Всі побачимо рішення: Зеленський зібрав ставку верховного головнокомандувача

05:48 Україна

Кадирівці рвуться до Зайцевого та Майорська: йдуть запеклі бої

19:06 Україна

Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна

12:56 Світ

Токаєв прийняв делегацію США на тлі загострення відносин із Росією

12:30 Світ

По Мелітополю пронеслась колона кадировської еліти

10:15 Україна

Це був цирк: співробітник Запорізької АЕС розповів про візит МАГАТЕ

07:58 Україна