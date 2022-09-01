Херсонського гауляйтера Сальдо отруїла ФСБ: встановлено речовину

Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо був отруєний отрутою рицин співробітниками ФСБ через переділ влади на окупованій території з ГРУ.

Сальдо отруєло його оточення, яке контролюється ФСБ



Про це повідомило Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

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Також видання опублікувало скрін висновку про результати аналізів Сальдо, проведених 27 Науковим центром Міністерства оборони РФ, в яких йдеться, що Сальдо був отруєний отрутою рицин.

У розвідці повідомляють, що отруєння цією отрутою могло бути проведене виключно людьми з найближчого оточення Сальдо, які були поставлені на посади Федеральною службою безпеки РФ.

Причина отруєння – протистояння між ГРУ та ФСБ на окупованих територіях.

Видання наголосило, що формування органів влади на окупованих територіях є прерогативою ФСБ. Втім колаборанта Сальдо було призначено на керівну посаду в Херсоні відразу після окупації особисто генералом ГУ ГШ ЗС РФ (ГРУ) Володимиром Алексєєвим для взяття під контроль фінансових потоків.

У відповідь 5 Служба ФСБ в особі генерала Володимира Петровського ухвалила рішення змістити Сальдо і замінити людиною зі своєї структури. Так заступником колаборанта став агент ФСБ РФ Костянтин Єлісєєв.

Джерело повідомляє, що через повний контроль ФСБ за самим Сальдо та його оточенням після отруєння в Москві не сприйняли версію про «українських диверсантів» і віддали матеріали на аналіз до 27 Наукового центру Міністерства оборони Росії.

«Отруєння Сальдо реалізовано Федеральною Службою Безпеки РФ, оскільки могло бути проведене виключно найближчим оточенням Сальдо, яке підбирало і перевіряло ФСБ, і є наслідком протистояння, що загострилося, між спецслужбами», — резюмували у розвідці.

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