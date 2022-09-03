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Главная » Україна » Суспільство
18:58 03 Сентября 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили всі ворожі атаки і завдали потужних ударів по окупантам

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Українськї захисники боронять державу та нищать ворога

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет “Калібр”.

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