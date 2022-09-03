У Херсоні знов вибухи в районі Антонівського мосту: здіймається стовп диму

У Херсоні пролунала серія із приблизно 10 вибухів в районі Антонівського мосту.

Антонівському мосту знов дісталося



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що «прильоти» прийшлися на з’їзд з Антонівського мосту на лівому березі.

Також є влучання в районі Олешок, ймовірно по техніці окупантів.

Офіційної інформації щодо обстрілу поки немає.

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Тэги: херсон