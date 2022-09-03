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11:17 04 Сентября 2022 0 Комментарии
У Херсоні знов вибухи в районі Антонівського мосту: здіймається стовп диму
У Херсоні пролунала серія із приблизно 10 вибухів в районі Антонівського мосту.
Антонівському мосту знов дісталося
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Зазначається, що «прильоти» прийшлися на з’їзд з Антонівського мосту на лівому березі.
Також є влучання в районі Олешок, ймовірно по техніці окупантів.
Офіційної інформації щодо обстрілу поки немає.
Тэги: херсон
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