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Главная » Україна » Суспільство
13:06 04 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Україні починається нова хвиля COVID-19: кількість хворих стрімко зростає

В Україні спостерігається початок зростання захворюваності на COVID-19, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою.

Кузін розповів про захворюваність на COVID-19

Про це Укрінформ повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За його словами поступово реєструється все більші відносні показники за кількістю хворих.

За минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли.

“Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19 і спадати він почне в березні-квітні, а може і на початку травня”, – зазначив Кузін.

Він також додав, що ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше фіксували в середньому менше 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19.

Тэги: covid-19
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