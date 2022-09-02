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15:12 05 Сентября 2022 0 Комментарии
Зеленський півтори години проговорив з Макроном: про що саме
Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Зеленський провів переговори з Макроном
Про переговори повідомив глава держави у Twitter Зеленського.
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«Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував французьку колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ”, – зазначив Зеленський.
Також, глави держав скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції та обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.
Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
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