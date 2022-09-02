Зеленський півтори години проговорив з Макроном: про що саме

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський провів переговори з Макроном



Про переговори повідомив глава держави у Twitter Зеленського.

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«Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував французьку колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ”, – зазначив Зеленський.

Також, глави держав скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції та обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон