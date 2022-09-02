НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
15:12 05 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленський півтори години проговорив з Макроном: про що саме

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну телефону розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський провів переговори з Макроном

Про переговори повідомив глава держави у Twitter Зеленського.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував французьку колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ”, – зазначив Зеленський.

Також, глави держав скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції та обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.

Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.09.2022 07:52
Зеленський скасував укази щодо Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі
ТОР
23.08.2022 14:10
Зеленський пообіцяв Росії потужну відповідь за удари по українських містах на свята
ТОР
18.08.2022 18:55
Війна, зерно і ядерний шантаж: про що говорили Зеленський з Ердоганом
blog comments powered by Disqus
Кремль пообіцяв Європі проблеми з газом до скасування санкцій

13:41 Світ

Окупацію ЗАЕС забезпечують Сили спецоперацій Росії

11:43 Україна

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19 Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27 Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52 Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52 Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19 Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49 Україна

У Херсоні знов вибухи в районі Антонівського мосту: здіймається стовп диму

11:17 Україна

У російської армії проблеми з моральним духом через невиплату зарплат

09:25 Світ

ЗСУ відбили всі ворожі атаки і завдали потужних ударів по окупантам

18:58 Україна