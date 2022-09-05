ЗСУ завдали потужних ударів по окупантам на Херсонщині і Харківщині
Українські захисники завдала понад 15 ударів авіаударів по об’єктах і позиціях ворога, ракетні війська та артилерія потужно підтримали дії наземних угруповань наших військ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.
В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.
Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.