ЗСУ завдали потужних ударів по окупантам на Херсонщині і Харківщині

Українські захисники завдала понад 15 ударів авіаударів по об’єктах і позиціях ворога, ракетні війська та артилерія потужно підтримали дії наземних угруповань наших військ.

ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Харківщині



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.