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05:59 06 Сентября 2022 415 Комментарии
ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро
Протягом ночі 6 вересня українські військові кілька разів завдавали ударів по скупченням живої сили та техніки окупантів у районі Нової Каховки.
Під Новою Каховкою всю ніч було гаряче
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Близько опівночі пролунали вибухи в районі Чорнобаївки та Голої Пристані.
Потім вогонь було зосереджено на Новій Каховці. Там почало гуркотіти близько 02:00. Практично щогодини завдавали нових ударів.
Зважаючи на те, що населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, очевидно, росіяни намагалися підвести техніку для переправи понтонами або поромом на лівий. І саме ці спроби зривали ЗСУ.
Тэги: херсон
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