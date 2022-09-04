ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро

Протягом ночі 6 вересня українські військові кілька разів завдавали ударів по скупченням живої сили та техніки окупантів у районі Нової Каховки.

Під Новою Каховкою всю ніч було гаряче



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Близько опівночі пролунали вибухи в районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

Потім вогонь було зосереджено на Новій Каховці. Там почало гуркотіти близько 02:00. Практично щогодини завдавали нових ударів.

Зважаючи на те, що населений пункт знаходиться на правому березі Дніпра, очевидно, росіяни намагалися підвести техніку для переправи понтонами або поромом на лівий. І саме ці спроби зривали ЗСУ.

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