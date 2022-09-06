НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
07:58 06 Сентября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Український контрнаступ відчутно вдарив по можливостям Росії на окупованому півдні – ISW

Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні України.

Стремоусов раптом скасував підготовку до "референдуму" на Херсонщині

Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що українські війська прагнуть паралізувати російські логістичні можливості на півдні шляхом точкових ударів по зосередженню живої сили та техніки, командним центрам та логістичним вузлам.

Ці контрнаступальні дії також істотно впливають на російську окупаційну владу. Так, гауляйтер Херсонської області Кирило Стремусов заявив російському виданню ТАСС, що його адміністрація призупинила плани проведення псевдореферендуму через проблеми з безпекою.

Незабаром після цього Стремоусов написав у Telegram, що закликав до паузи, тому що його адміністрація нібито ніколи не призначала офіційної дати “референдуму”.

На думку аналітиків, обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється внаслідок контрнаступу.

В ISW зробили висновок, що українські сили мають намір поступово скорочувати як тактичні, так і оперативні можливості Росії в Херсонській області, і при цьому, ймовірно, вплинуть на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2022 05:59
ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро
ТОР
04.09.2022 18:52
Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати
ТОР
04.09.2022 18:19
На окупованій території півдня України знову зникла електрика
blog comments powered by Disqus
У Харкові пролунали вибухи

09:30 Україна

Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні

08:12 Світ

ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро

05:59 Україна

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантам на Херсонщині і Харківщині

18:57 Україна

Росія вже чотири рази “взяла” Піски: навіщо це треба Шойгу

17:13 Світ

В Кабулі біля будівлі посольства РФ пролунав потужний вибух

10:19 Світ

Пєсков заговорив про переговори для припинення війни: у Зеленського відповіли

09:27 Світ

ЗСУ звільнили населені пункти на Херсонщині і Донеччині

07:52 Україна

Під Херсоном російські військові підняли бунт і відмовилися воювати

18:52 Україна

На окупованій території півдня України знову зникла електрика

18:19 Україна

Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян

15:49 Україна