Український контрнаступ відчутно вдарив по можливостям Росії на окупованому півдні – ISW

Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні України.

Стремоусов раптом скасував підготовку до "референдуму" на Херсонщині



Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що українські війська прагнуть паралізувати російські логістичні можливості на півдні шляхом точкових ударів по зосередженню живої сили та техніки, командним центрам та логістичним вузлам.

Ці контрнаступальні дії також істотно впливають на російську окупаційну владу. Так, гауляйтер Херсонської області Кирило Стремусов заявив російському виданню ТАСС, що його адміністрація призупинила плани проведення псевдореферендуму через проблеми з безпекою.

Незабаром після цього Стремоусов написав у Telegram, що закликав до паузи, тому що його адміністрація нібито ніколи не призначала офіційної дати “референдуму”.

На думку аналітиків, обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється внаслідок контрнаступу.

В ISW зробили висновок, що українські сили мають намір поступово скорочувати як тактичні, так і оперативні можливості Росії в Херсонській області, і при цьому, ймовірно, вплинуть на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

Тэги: херсон