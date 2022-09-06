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08:25 06 Сентября 2022 81 Комментарии
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: над містом величезний стовп диму
Вранці 6 вересня російські війська завдали удару по Кривому Розі, внаслідок чого виникла пожежа, а над містом здійнявся великий стовп диму.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив удари по місту та закликав городян перебувати у укриттях.
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