Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: над містом величезний стовп диму

Вранці 6 вересня російські війська завдали удару по Кривому Розі, внаслідок чого виникла пожежа, а над містом здійнявся великий стовп диму.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив удари по місту та закликав городян перебувати у укриттях.

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