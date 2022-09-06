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10:52 06 Сентября 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Обстріл Харкова: пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. Фото і відео

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста.

Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у центрі Харкова

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, на місцях працюють усі профільні служби.

«Інформація про постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає», – повідомляє Синєгубов.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ще одного ворожого удару у Харкові пошкоджено адміністративну будівлю.

«Ще один «приліт» теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає», – написав він у Telegram.

Також Терехов уточнив, що житловий будинок за місцем першого прильоту постраждав сильно.

Ракета влучила в багатоповерхівку

Ракета влучила в багатоповерхівку

Невдовзі начальник ГУНП на Харківщині Володимир Тимошко опублікував фото.

“Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку. Ще встановлюємо , чи є постраждалі. На місці обстрілів працюють рятівники і поліція”, – написав він.

Удар припав на центр Харкова

Удар припав на центр Харкова

Окрім того, депутат Андрій Осадчук показав на відео обстріляний центр міста.

Тэги: Харьков, Харків
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