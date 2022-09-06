Обстріл Харкова: пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. Фото і відео

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову зруйновано багатоквартирний будинок у центральній частині міста.

Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у центрі Харкова



Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, на місцях працюють усі профільні служби.

«Інформація про постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає», – повідомляє Синєгубов.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ще одного ворожого удару у Харкові пошкоджено адміністративну будівлю.

«Ще один «приліт» теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає», – написав він у Telegram.

Також Терехов уточнив, що житловий будинок за місцем першого прильоту постраждав сильно.

Невдовзі начальник ГУНП на Харківщині Володимир Тимошко опублікував фото.

“Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку. Ще встановлюємо , чи є постраждалі. На місці обстрілів працюють рятівники і поліція”, – написав він.

Окрім того, депутат Андрій Осадчук показав на відео обстріляний центр міста.

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