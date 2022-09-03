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13:45 06 Сентября 2022 3 Комментарии
В Енергодарі пролунав потужний вибух: зникли електрика і водопостачання
У тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух, після чого в місті відключилися електрика та водопостачання.
В Енергодарі знов вибух
Про це повідомив в Telegram мер міста Дмитро Орлов.
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«Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання», – написав він.
Орлов також додав, що обставини події «зараз з’ясовуються».
Також відомо, що приблизно в цей час зникла електрика в Мелітополі і Василівці.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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