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14:56 06 Сентября 2022 255 Комментарии
В Бердянську пролунав потужний вибух
В центрі Бердянську пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся великий стовп диму.
Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах.
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Кажуть, що щось вибухнуло поряд з адмінбудівлями.
Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було.
В місцевих чатах розповідають, що вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються.
До місця події поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.
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