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14:56 06 Сентября 2022 Просмотров 255   КомментариевКомментарии

В Бердянську пролунав потужний вибух

В центрі Бердянську пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся великий стовп диму.

Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах.

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Кажуть, що щось вибухнуло поряд з адмінбудівлями.

Інформації про розмінування порту в чатах окупантів не було.

В місцевих чатах розповідають, що вибухи та стрілянина у центрі міста продовжуються.

До місця події поїхали швидкі та представники окупаційної поліції.

Після вибуху здійнявся стовп диму

Після вибуху здійнявся стовп диму

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