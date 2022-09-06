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15:01 06 Сентября 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Ліз Трасс стала прем’єр-міністром Великобританії

Ліз Трасс обійняла посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.

У Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона у замку Балморал у Шотландії, а потім призначила Трас главою уряду.

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У повідомленні наголошується, що Єлизавета II доручила Ліз Трасс сформувати новий уряд.

Це другий випадок в історії Великобританії, коли церемонія вступу на посаду прем’єр-міністра відбувається не в Букінгемському палаці.

Трас стала 15 прем’єром за 70 років правління Єлизавети та третьою жінкою, яка обійняла цей пост, у британській історії.

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