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15:01 06 Сентября 2022 43 Комментарии
Ліз Трасс стала прем’єр-міністром Великобританії
Ліз Трасс обійняла посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства.
У Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона у замку Балморал у Шотландії, а потім призначила Трас главою уряду.
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У повідомленні наголошується, що Єлизавета II доручила Ліз Трасс сформувати новий уряд.
Це другий випадок в історії Великобританії, коли церемонія вступу на посаду прем’єр-міністра відбувається не в Букінгемському палаці.
Трас стала 15 прем’єром за 70 років правління Єлизавети та третьою жінкою, яка обійняла цей пост, у британській історії.
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