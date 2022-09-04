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16:24 06 Сентября 2022 7 Комментарии
У Бердянську підірвали авто місцевого «коменданта»: що відомо про його стан. Відео
У Бердянську підірвали автомобіль призначеного окупантами «коменданта» міста Артема Бардіна.
Все, що залишилось від автівки колаборанта
Як повідомила окупаційна “влада”, вибух стався біля будівлі “військово-цивільної адміністрації” в центрі міста.
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Бардіна госпіталізували у дуже важкому стані.
Пошкодження внаслідок вибуху також отримали три цивільні автомобілі, всередині яких нікого не було.
Після вибуху певний час було чутно перестрілку.
Як повідомляли Vlasti, в центрі Бердянську пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся великий стовп диму.
Тэги: Бердянск, Бердянськ
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