У Бердянську підірвали авто місцевого «коменданта»: що відомо про його стан. Відео

У Бердянську підірвали автомобіль призначеного окупантами «коменданта» міста Артема Бардіна.

Все, що залишилось від автівки колаборанта



Як повідомила окупаційна “влада”, вибух стався біля будівлі “військово-цивільної адміністрації” в центрі міста.

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Бардіна госпіталізували у дуже важкому стані.

Пошкодження внаслідок вибуху також отримали три цивільні автомобілі, всередині яких нікого не було.

Після вибуху певний час було чутно перестрілку.

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Як повідомляли Vlasti, в центрі Бердянську пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся великий стовп диму.

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