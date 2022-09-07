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Главная » Україна » Інциденти
07:17 07 Сентября 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Російські підрозділи приватних воєнних компаній зазнали суттєвих втрат на Харківщині

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

Вагнерівці несуть суттєві втрати в Україні

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими.

Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Тэги: Харьков, Харків
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