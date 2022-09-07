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07:17 07 Сентября 2022 14 Комментарии
Російські підрозділи приватних воєнних компаній зазнали суттєвих втрат на Харківщині
Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.
Вагнерівці несуть суттєві втрати в Україні
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там уточнили, що окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими.
Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.
Тэги: Харьков, Харків
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