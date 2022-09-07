Російські підрозділи приватних воєнних компаній зазнали суттєвих втрат на Харківщині

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

Вагнерівці несуть суттєві втрати в Україні



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там уточнили, що окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими.

Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

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