Трасс зателефонувала Зеленському та погодилась приїхати до України

Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс прийняла запрошення глави української держави Володимира Зеленського відвідати Україну.

Зеленський став першим світовим лідером, кому зателефонувала Трасс



Про це заявила прес-служба уряду Великої Британії.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«У своїй першій телефонній розмові з іноземним лідером після вступу на посаду прем’єр-міністра Трасс підтвердила свою повну підтримку українському народу і заявила, що Україна може розраховувати на довгострокову допомогу Великій Британії», – йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Лідери обговорили необхідність зміцнення глобальної безпеки та заходи, необхідні для того, щоб перекрити канал коштів, які підживлюють військову машину Путіна.

Лідери висловили жаль щодо спроб Путіна перетворити енергію на зброю, а прем’єр-міністр зазначила, що життєво важливо, щоб шантаж Росії щодо країн Західу не спрацював.

Вона також наголосила на важливості зміцнення енергетичної незалежності.

Трасс високо оцінила боротьбу українців за суверенітет та самовизначення та сказала, що важливо, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала невдачі.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що першим зі світових лідерів поговорив із новим прем’єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.

Тэги: Владимир Зеленский, Лиз Трасс, Володимир Зеленський, Ліз Трасс