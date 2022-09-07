Росія може відмовитися від подовження продуктової угоди

Росія стверджує, що поки не змогла вивезти жодного судна із сільгосппродукцією та добривами в рамках продуктової угоди, укладеної в липні, отже на цьому фоні не можна виключати будь-яких варіантів, у тому числі і її непродовження

Небензя пожалівся, що Росія не змогла вивезти жодного судна із сільгосппродукцією



Як повідомило російське агентство РИА Новости, про це заявив постпред РФ в ООН Василь Небензя.

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За даними агентства, Небензю запитали, чи є загроза продуктовій угоді з огляду на те, що Росія досі не змогла вивезти жодного судна.

Постпред Росії у відповідь нагадав, що угода була укладена на чотири місяці і спливає у листопаді.

«І угода, як правило, має продовжуватися. Я не беру участі у переговорах щодо угоди та її продовження, але з огляду на результати, точніше, відсутність результатів, я б нічого не виключав. Це не мені вирішувати, звісно. Але ми хочемо, щоб російська частина угоди здійснювалася», – зазначив Небензя.