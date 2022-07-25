Польща почала готуватися до війни з Росією в найближчі кілька років

Через великий ризик війни з Росією у найближчі 3-10 років у Польщі запустили механізми підготовки та закупівель сучасного озброєння.

Марцін Оцепа заявив про великий ризик війни з Росією



Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Марцін Оцепа у інтерв’ю для PAP.

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«Є серйозний ризик війни з Росією в період від 3 до 10 років. Все залежить від того, як закінчиться конфлікт в Україні, але ми оцінюємо, що саме стільки років Росії знадобиться для цього”, – сказав він.

За словами заступника міністра, цей час треба використати для максимального переозброєння польської армії.

У проекті оборонного бюджету Польщі наступного року заплановано рекордні понад 97 млрд злотих (приблизно 750 млрд грн) на армію.

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