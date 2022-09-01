Росіяни вдруге за добу обстріляли Енергодар: в місті зникла електрика

Російські війська знову обстріляли Енергодар, через що в місті вдруге за добу зникла електрика.

Енергодар знов під російським обстрілом



Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

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“Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту”, – зазначив він

За словами міського голови, працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку.

Також Орлов додав, що прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо.

Мер закликав городян зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування.

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар