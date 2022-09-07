Литва, Латвія та Естонія домовилися заборонити в’їзд росіянам

Члени Європейського союзу Литва, Латвія та Естонія домовилися обмежити в’їзд російських громадян, які подорожують із Росії та Білорусі.

Країни Балтії введуть заборону з середини вересня



Як повідомило Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на прес-конференції у Литві.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Три країни Балтії очікують, що заборона на в’їзд буде введена до середини вересня після того, як її схвалять національні уряди.

«За останні кілька тижнів і місяців різко зріс перетин кордону російськими громадянами, які мають шенгенські візи. Це стає питанням громадської безпеки, це також питання морального та політичного характеру», – сказав Рінкевичс.

Країни повернуть усіх російських громадян із візами для в’їзду до Шенгенської відкритої прикордонної зони ЄС. Винятки будуть зроблені з гуманітарних та сімейних причин, а також для водіїв вантажівок та дипломатів.