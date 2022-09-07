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Главная » Світ » Політика
16:48 07 Сентября 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Литва, Латвія та Естонія домовилися заборонити в’їзд росіянам

Члени Європейського союзу Литва, Латвія та Естонія домовилися обмежити в’їзд російських громадян, які подорожують із Росії та Білорусі.

Країни Балтії введуть заборону з середини вересня

Як повідомило Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на прес-конференції у Литві.

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Три країни Балтії очікують, що заборона на в’їзд буде введена до середини вересня після того, як її схвалять національні уряди.

«За останні кілька тижнів і місяців різко зріс перетин кордону російськими громадянами, які мають шенгенські візи. Це стає питанням громадської безпеки, це також питання морального та політичного характеру», – сказав Рінкевичс.

Країни повернуть усіх російських громадян із візами для в’їзду до Шенгенської відкритої прикордонної зони ЄС. Винятки будуть зроблені з гуманітарних та сімейних причин, а також для водіїв вантажівок та дипломатів.

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