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Главная » Україна » Экономіка
17:13 07 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Игорный бизнес перешел под контроль Минцифры

Кабинет Министров Украины постановил, что азартные игры и лотереи будут контролироваться Министерством цифровой трансформации.

Кабинет Министров Украины постановил, что азартные игры и лотереи будут контролироваться Министерством цифровой трансформации. Ранее эта сфера относилась к компетенции Министерства экономики.

Главой минцифры является Михаил Федоров. Ранее он уже сталкивался с игорным бизнесом. Именно Михаил Федоров возглавлял рабочую группу, которая разрабатывала нормативно-правовые акты для запуска комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Напомним, что именно КРАИЛ выдает лицензии игорным заведениям и онлайн-казино. Одну из этих лицензий получило казино Pin Up, обзор на него можно почитать на сайте «Рейтинг Казино».

Минцифры за время своей работы внесло множество нововведений, которые облегчили жизнь украинцам. Посмотрим, пойдет ли цифровизация на пользу операторам.

Уже известно, что в целях ускорения процесса выдачи лицензий его хотят сделать цифровизованным.

Также Михаил Федоров признался, что сомневается в уместности существования КРАИЛ. По его словам, многое можно сделать онлайн, то есть, без привлечения чиновников к работе. Уточним, что пока что КРАИЛ продолжает свою работу.

На данный момент команда Министерства цифровой трансформации проводит аудит всех процессов и готовится презентовать свою стратегию создания цифрового продукта.

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