Російському пропагандисту Соловйову начистили пику: він вийшов в ефір із синцями і саднами
Російський пропагандист Володимир Соловйов вийшов в ефір своєї програми Соловйов Live з характерними синцями та саднами на обличчі.
Глядачі одразу звернули увагу, що на обличчі Соловйова проступають кілька плям, як після удару – під оком та на переніссі. Такі сліди зазвичай залишають удари правши.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Співробітники видання Ura.ru зателефонували Соловйову і поставили питання про те, що сталося.
«Не ваша собача справа!» – відповів пропагандист.
У наступному ефірі сліди фінгалу на обличчі пропагандиста рясно замазали тональним кремом.
Ще одне російське видання «Підйом» зазначило, що співачка Алла Пугачова після повернення до Росії повідомила, що насамперед хотіла б «набити морду одній людині» на ім’я Володимир.
«Багато хто вирішив, що йдеться про Соловйова, який не раз критикував її родину», додає видання.