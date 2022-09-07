Російський пропагандист Володимир Соловйов вийшов в ефір своєї програми Соловйов Live з характерними синцями та саднами на обличчі.

Пропагандист Соловйов з набитою пикою



Глядачі одразу звернули увагу, що на обличчі Соловйова проступають кілька плям, як після удару – під оком та на переніссі. Такі сліди зазвичай залишають удари правши.

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Співробітники видання Ura.ru зателефонували Соловйову і поставили питання про те, що сталося.

«Не ваша собача справа!» – відповів пропагандист.

У наступному ефірі сліди фінгалу на обличчі пропагандиста рясно замазали тональним кремом.

Ще одне російське видання «Підйом» зазначило, що співачка Алла Пугачова після повернення до Росії повідомила, що насамперед хотіла б «набити морду одній людині» на ім’я Володимир.

«Багато хто вирішив, що йдеться про Соловйова, який не раз критикував її родину», додає видання.