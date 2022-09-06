Окупанти зазнають великих втрат на Херсонщині: почався снарядний голод та нестача палива

Російські війська через ускладнення логістики відчувають нестачу палива і боєприпасів та несуть суттєві втрати в живій силі і техніці.

ЗСУ нищать ворога на півдні



Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Херсонській області поблизу Голої Пристані лише минулої доби внаслідок вогневої поразки втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них – убитими.

Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки «Акація», ще дві – пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.

Також стало відомо, що один із артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки та вважається небоєздатним.

Через ускладнення логістики в підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

Тэги: херсон