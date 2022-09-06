НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
18:49 07 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти зазнають великих втрат на Херсонщині: почався снарядний голод та нестача палива

Російські війська через ускладнення логістики відчувають нестачу палива і боєприпасів та несуть суттєві втрати в живій силі і техніці.

ЗСУ нищать ворога на півдні

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У Херсонській області поблизу Голої Пристані лише минулої доби внаслідок вогневої поразки втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них – убитими.

Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки «Акація», ще дві – пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.

Також стало відомо, що один із артилерійських дивізіонів противника, який діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки та вважається небоєздатним.

Через ускладнення логістики в підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2022 14:43
Вони нас не цікавлять: Стремоусов заявив, що мости через Дніпро відновлювати не будуть
ТОР
06.09.2022 07:58
Український контрнаступ відчутно вдарив по можливостям Росії на окупованому півдні – ISW
ТОР
06.09.2022 05:59
ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро
blog comments powered by Disqus
Західне лобі та організації вимагають звернути увагу українського керівництва на беззаконну діяльність працівників БЕБ

19:05 Україна

Загони башкирського та самарського СОБР під Балаклією оточено або знищено

13:45 Україна

Через наступ ЗСУ Росія зіткнулася з проблемою, яку не змогла вирішити на початку війни

13:23 Україна

Росіяни стягують під Запоріжжя ударне угруповання: загострення може статися днями

09:52 Україна

У Росії повідомили про удар по складу боєприпасів під Бєлгородом

08:36 Світ

Росія може відмовитися від подовження продуктової угоди

08:21 Світ

Зеленський знов збирав Ставку: з’явилися подробиці

18:38 Україна

В Бердянську пролунав потужний вибух

14:56 Україна

У Харкові пролунали вибухи

09:30 Україна

Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні

08:12 Світ

ЗСУ всю ніч били окупантів у Новій Каховці: вони намагалися переправити техніку через Дніпро

05:59 Україна