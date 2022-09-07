В Мелітополі підірвали російський штаб з підготовки до референдуму

В окупованому Мелітополі пізно ввечері 7 вересня знищили штаб колаборантської організації «Мы вместе с Россией», де готувалися до проведення псевдореферендуму.

В Мелітополі - мінус черговий штаб



Про це повідомили місцеві мешканці, також підтвердив міський голова Іван Федоров.

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«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдіной Росії» у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти», – написав він у Telegram.

Згодом підрив підтвердили і російські ЗМІ, назвавши це “терактом”. Вони уточнили, що постраждалих немає.

За словами місцевих, в місті пролунало кілька вибухів. Кажуть, що дісталося не тільки штабу. Але детальної інформації поки що немає.

На ранок 8 вересня, близько 06:00, в місті знов пролунало кілька вибухів.

Тако

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