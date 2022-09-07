НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
05:59 08 Сентября 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Мелітополі підірвали російський штаб з підготовки до референдуму

В окупованому Мелітополі пізно ввечері 7 вересня знищили штаб колаборантської організації «Мы вместе с Россией», де готувалися до проведення псевдореферендуму.

В Мелітополі - мінус черговий штаб

Про це повідомили місцеві мешканці, також підтвердив міський голова Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі – це мінус черговий штаб «Єдіной Росії» у будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти», – написав він у Telegram.

Згодом підрив підтвердили і російські ЗМІ, назвавши це “терактом”. Вони уточнили, що постраждалих немає.

За словами місцевих, в місті пролунало кілька вибухів. Кажуть, що дісталося не тільки штабу. Але детальної інформації поки що немає.

На ранок 8 вересня, близько 06:00, в місті знов пролунало кілька вибухів.

Тако

Тэги: мелитополь, Мелітополь
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.09.2022 15:01
В окупованому Мелітополі ажіотаж через бензогенератори: ціни захмарні
ТОР
04.09.2022 18:19
На окупованій території півдня України знову зникла електрика
ТОР
04.09.2022 15:49
Люди стали інші, чужі: мешканець окупованого Мелітополя розповів про засилля у місті росіян
blog comments powered by Disqus
Західне лобі та організації вимагають звернути увагу українського керівництва на беззаконну діяльність працівників БЕБ

19:05 Україна

Окупанти зазнають великих втрат на Херсонщині: почався снарядний голод та нестача палива

18:49 Україна

Загони башкирського та самарського СОБР під Балаклією оточено або знищено

13:45 Україна

Через наступ ЗСУ Росія зіткнулася з проблемою, яку не змогла вирішити на початку війни

13:23 Україна

Росіяни стягують під Запоріжжя ударне угруповання: загострення може статися днями

09:52 Україна

У Росії повідомили про удар по складу боєприпасів під Бєлгородом

08:36 Світ

Росія може відмовитися від подовження продуктової угоди

08:21 Світ

Зеленський знов збирав Ставку: з’явилися подробиці

18:38 Україна

В Бердянську пролунав потужний вибух

14:56 Україна

У Харкові пролунали вибухи

09:30 Україна

Кадиров передумав залишати посаду глави Чечні

08:12 Світ