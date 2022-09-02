Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді

Рада муніципального округу Смольнінське Санкт-Петербургу ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення в держзраді проти президента Володимира Путіна для звільнення його з посади.

Чи визнає Держдума Путіна зрадником?



Про це повідомив депутат МО Смольнінське Дмитро Палюга.

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За його словами, рішення підтримала більшість присутніх депутатів.

Пітерські депутати у зверненні до Держдуми зазначили, що оголошення «спеціальної військової операції» Путіним мало ознаки державної зради з кількох причин:

«спецоперація» знищила боєздатність армії та призвела до загибелі багатьох молодих людей (маються на увазі тільки російські військові);

сильно постраждала економіка Росії, пішли інвестори та великі західні компанії, тікає з країни освічене населення;

блок НАТО розширився на схід, що призвело до збільшення кордону РФ з альянсом вдвічі;

оголошена Путіним мета з “демілітаризації” України зробила зворотний ефект – країна отримала багато сучасного закордонного озброєння.

Тому депутати вважають, що рішення Путіна про початок “СВО” завдало значної шкоди безпеці Росії та її громадян.

Цікаво, що Смольнінський округ – це район, де виріс Путін.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін