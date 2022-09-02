Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді
Рада муніципального округу Смольнінське Санкт-Петербургу ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення в держзраді проти президента Володимира Путіна для звільнення його з посади.
Про це повідомив депутат МО Смольнінське Дмитро Палюга.
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За його словами, рішення підтримала більшість присутніх депутатів.
Пітерські депутати у зверненні до Держдуми зазначили, що оголошення «спеціальної військової операції» Путіним мало ознаки державної зради з кількох причин:
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«спецоперація» знищила боєздатність армії та призвела до загибелі багатьох молодих людей (маються на увазі тільки російські військові);
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сильно постраждала економіка Росії, пішли інвестори та великі західні компанії, тікає з країни освічене населення;
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блок НАТО розширився на схід, що призвело до збільшення кордону РФ з альянсом вдвічі;
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оголошена Путіним мета з “демілітаризації” України зробила зворотний ефект – країна отримала багато сучасного закордонного озброєння.
Тому депутати вважають, що рішення Путіна про початок “СВО” завдало значної шкоди безпеці Росії та її громадян.
Цікаво, що Смольнінський округ – це район, де виріс Путін.