Блінкен зустрівся із Зеленським і пояснив, навіщо приїхав

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у четвер у Києві та розповів про допомогу США для перемоги над агресором.

Про це повідомило CNN.

У заяві високопоставлений американський дипломат сказав, що поінформував Зеленського про останній транш допомоги США у сфері безпеки.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні у Києві, який залишається – і залишиться – столицею суверенної, незалежної України», – сказав Блінкен.

Він також оголосив, що адміністрація поінформувала Конгрес США про свій намір виділити ще 2,2 мільярда доларів як довгострокові інвестиції в рамках іноземного військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів.

Він уточнив, що йдеться про союзників по НАТО, а також інших партнерів з регіональної безпеки, потенційно схильних до ризику майбутньої агресії з боку Росії.

«Сполучені Штати надають допомогу у забезпеченні безпеки разом із нашими союзниками та партнерами з більш ніж 50 країн, щоб підтримати оборону України. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою», – наголосив Блінкен.