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18:48 08 Сентября 2022 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

ЗСУ відбили атаки на 9 напрямках і завдали ударів по окупантам

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога.

Українські захисники відбили всі ворожі атаки

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти,

6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються.

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