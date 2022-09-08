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18:48 08 Сентября 2022 69 Комментарии
ЗСУ відбили атаки на 9 напрямках і завдали ударів по окупантам
Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога.
Українські захисники відбили всі ворожі атаки
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка.
Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти,
6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекси ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА. Втрати противника уточнюються.
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