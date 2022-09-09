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Главная » Україна » Інциденти
14:55 09 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти потужно обстріляли Харків із РСЗВ: є пожежі та руйнування

Вдень 9 вересня російські війська потужно обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню.

Після обстрілу у Харкові багато пожеж

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, дуже постраждав Шевченківський район. Є попадання по приватних будинках, у деяких із них пожежі.

Також є прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об’єкт спортивної інфраструктури.

Горить дитячий садок у центральній частині міста.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Тэги: Харьков, Харків
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