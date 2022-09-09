09.09.2022 14:11
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14:55 09 Сентября 2022 0 Комментарии
Окупанти потужно обстріляли Харків із РСЗВ: є пожежі та руйнування
Вдень 9 вересня російські війська потужно обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню.
Після обстрілу у Харкові багато пожеж
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
За його словами, дуже постраждав Шевченківський район. Є попадання по приватних будинках, у деяких із них пожежі.
Також є прильоти до дитячого будинку творчості та школи, в об’єкт спортивної інфраструктури.
Горить дитячий садок у центральній частині міста.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Тэги: Харьков, Харків
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