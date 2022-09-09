НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Політика
16:27 09 Сентября 2022 Просмотров 155   КомментариевКомментарии

Путін проводить засідання Радбезу після провалу армії під Харковом

Президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки після того, як російська армія почала здавати позиції під натиском контрнаступу України, а 10-тисячне ізюмське угрупування опинилося під загрозою оточення.

Путін шукає відповіді на одвічні російські запитання: хто винен і що робити

Про це повідомило The Moscow Times.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На нараду до Путіна в п’ятницю було викликано постійних членів Ради безпеки — 12 вищих чиновників, серед яких керівники всіх силових структур (Міноборони, МВС, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній президент Дмитро Медведєв та секретар Микола Патрушев.

За словами прессекретаря президента РФ, оперативна нарада з Радбезом мала розпочатися в середині дня. Він додав, що Кремль не коментуватиме хід військових дій, внаслідок яких російська армія втратила Балаклію.

Видання з посиланням на аналітиків ISW зазначило, що успіхи української армії на харківсько-ізюмському напрямку призвели до втрати довіри до командування в масштабах, яких не було з травня, коли російські сили зазнали фіаско під час переправи через річку Сіверський Донець.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.09.2022 07:40
Глава ЦРУ назвав російське вторгнення в Україну провалом
ТОР
08.09.2022 13:25
Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді
ТОР
02.09.2022 12:56
Після вибухів в Криму Росія перенесла чемпіонат з картингу: в ньому бере участь онук Путіна
blog comments powered by Disqus
ЗСУ увійшли до Куп’янська: росіяни кинули на Харківщину резерви

14:11 Україна

Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни

10:53 Світ

Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ

08:40 Україна

Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II

05:57 Світ

ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 км та звільнили понад 20 населених пунктів

18:03 Україна

В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази

15:55 Україна

Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді

13:25 Світ

Окупанти оголосили евакуацію у Куп’янську на Харківщині

10:35 Україна

ЗСУ просунулися на 20 км на Харківщині: яка там ситуація

08:21 Україна

У російському Бєлгороді після опівночі пролунав вибух: місто без світла та частково без води

07:25 Світ

Західне лобі та організації вимагають звернути увагу українського керівництва на беззаконну діяльність працівників БЕБ

19:05 Україна