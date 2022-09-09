Путін проводить засідання Радбезу після провалу армії під Харковом

Президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки після того, як російська армія почала здавати позиції під натиском контрнаступу України, а 10-тисячне ізюмське угрупування опинилося під загрозою оточення.

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Про це повідомило The Moscow Times.

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На нараду до Путіна в п’ятницю було викликано постійних членів Ради безпеки — 12 вищих чиновників, серед яких керівники всіх силових структур (Міноборони, МВС, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат парламенту, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній президент Дмитро Медведєв та секретар Микола Патрушев.

За словами прессекретаря президента РФ, оперативна нарада з Радбезом мала розпочатися в середині дня. Він додав, що Кремль не коментуватиме хід військових дій, внаслідок яких російська армія втратила Балаклію.

Видання з посиланням на аналітиків ISW зазначило, що успіхи української армії на харківсько-ізюмському напрямку призвели до втрати довіри до командування в масштабах, яких не було з травня, коли російські сили зазнали фіаско під час переправи через річку Сіверський Донець.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін