На Харківщині окупанти сховались в лісі і просять дружин, щоб їх врятував Червоний Хрест

Російські військові з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу.

Росіяни сховалися в лісі і телефнують рідним



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Підрозділ залишився без командирів та зв’язку.

Наразі військові телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі.

Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

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