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19:06 09 Сентября 2022 45 Комментарии
Російські солдати не хочуть воювати: дезертирів шукають з вертольотів
У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів.
Росіяни не хочуть воювати і втрачати життя
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції були задіяні вертольоти та зброю.
Крім того, через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.
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