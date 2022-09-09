Російські солдати не хочуть воювати: дезертирів шукають з вертольотів

У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів.

Росіяни не хочуть воювати і втрачати життя



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції були задіяні вертольоти та зброю.

Крім того, через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.