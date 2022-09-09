НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
19:06 09 Сентября 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Російські солдати не хочуть воювати: дезертирів шукають з вертольотів

У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів.

Росіяни не хочуть воювати і втрачати життя

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції були задіяні вертольоти та зброю.

Крім того, через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Loading...

Новости по теме

ТОР
09.09.2022 17:51
Окупанти на Харківщині тікають від ЗСУ на віджатих у місцевих мешканців велосипедах
ТОР
09.09.2022 17:39
На Харківщині окупанти сховались в лісі і просять дружин, щоб їх врятував Червоний Хрест
ТОР
09.09.2022 16:27
Путін проводить засідання Радбезу після провалу армії під Харковом
blog comments powered by Disqus
На Харківщині окупанти сховались в лісі і просять дружин, щоб їх врятував Червоний Хрест

17:39 Україна

ЗСУ увійшли до Куп’янська: росіяни кинули на Харківщину резерви

14:11 Україна

Війська ввів не Путін: у Росії почали шукати крайніх у провалі війни

10:53 Світ

Окупанти тікають із Куп’янська: новою “столицею” призначили Вовчанськ

08:40 Україна

Операція «Лондонський міст»: як прощатимуться з королевою Єлизаветою II

05:57 Світ

ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 км та звільнили понад 20 населених пунктів

18:03 Україна

В Криму в районі Сак потужна пожежа: стовп диму біля військової авіабази

15:55 Україна

Депутати в Санкт-Петербурзі закликали Держдуму звинуватити Путіна у держзраді

13:25 Світ

ЗСУ просунулися на 20 км на Харківщині: яка там ситуація

08:21 Україна

ЗСУ нанесли потужний удар по скупченню ворога під Гуляйполем

07:43 Україна

У російському Бєлгороді після опівночі пролунав вибух: місто без світла та частково без води

07:25 Світ