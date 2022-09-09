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06:14 10 Сентября 2022 Просмотров 1731   КомментариевКомментарии

Московські депутати попросили Путіна звільнитися з посади

Рада депутатів Ломоносівського муніципального округу в Москві звернулася до Володимира Путіна з проханням скласти повноваження президента РФ.

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Відповідне рішення від 8 вересня, опубліковане на сайті Ломоносівського муніципального округу Москви.

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За словами депутатів, дослідження показують, що в країнах із регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста тільки вперед ногами.

“У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось навперекосяк: подвоєння ВВП не трапилося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні і працездатні люди, обіцяної стабільності немає й близько”, – сказано в рішенні.

Крім того, депутати звернули увагу на агресивну риторику Путіна.

“Риторика, яку використовуєте ви та ваші підлеглі, протягом тривалого часу була пронизана нетерпимістю та агресією, що зрештою фактично відкинуло нашу країну в епоху Холодної війни. Росію знову почали боятися і ненавидіти, ми знову погрожуємо всьому світу ядерною зброєю”, – зазначено в документі.

У зв’язку з вищевикладеним московські депутати попросили Путіна звільнитися з посади у зв’язку з тим, що “ваші погляди, ваша модель управління безнадійно застаріли, і перешкоджають розвитку Росії та її людського потенціалу».

Як повідомляли Vlasti, Рада муніципального округу Смольнінське Санкт-Петербургу ухвалила рішення звернутися до депутатів Держдуми з пропозицією висунути звинувачення в держзраді проти президента Володимира Путіна для звільнення його з посади.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Росія, Володимир Путін
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