Чарльз ІІІ вперше звернувся до нації як новий король Великобританії

Король Великобританії Чарльз ІІІ вперше звернувся до нації після початку поминальної церемонії у лондонському соборі Святого Павла.

Чарльз звернувся до нації



Про це повідомило ВВС.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він зазначив, що покійна королева була джерелом натхнення та прикладом для нього та всієї родини.

«Її відданість справі як суверена була непохитною – за часів змін і руху вперед, за часів радості та святкувань, за часів смутку та втрат», – сказав Чарльз.

Він зазначив, що королева Єлизавета II гідно прожила життя і пообіцяв служити британському народу до кінця своїх днів.

Король також пообіцяв захищати конституційні принципи, які «становлять серце нашої держави», так само як і її попередниця — «з непохитною відданістю».

«Звичайно, моє життя зміниться, коли я візьму на себе нові обов’язки. Я більше не зможу приділяти так багато часу та енергії благодійним організаціям та питанням, які мене так глибоко хвилюють. Але я знаю, що ця важлива робота триватиме в надійних руках інших», – сказав новий король.

Він також зазначив, що настав час зміни для його сім’ї і підкреслив, що сподівається на допомогу своєї дружини Камілли, оголосивши її королевою-консортом.

Крім того, Чарльз III оголосив старшого сина Вільяма принцом Уельським (такий титул отримує перший у черзі на престол). Його дружина Кетрін носитиме титул принцеси Уельської.

Він також згадав у своїй промові свого молодшого сина принца Гаррі та його дружину Меган Маркл.

«Я висловлюю своє кохання принцу Гаррі і Меган, вони продовжують будувати своє життя за кордоном», – сказав він.

Тэги: Великобритания, Великобританія, Чарльз III