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Главная » Україна » Суспільство
07:30 10 Сентября 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Українські захисники відбили ворожі атаки та потужно вдарили по окупантах

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Українські захисники потужно нищать ворога на всіх напрямках

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Там нагадали, що загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.

Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари – знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ  на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

За минулу добу завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

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