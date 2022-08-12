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09:12 10 Сентября 2022 0 Комментарии
ЗСУ потужно вдарили по базах і позиціях росіян під Сєвєродонецьком: сотні вбитих
В окупованій Кремінній Луганській області прогриміли вибухи в кількох місцях розташування окупантів та їхньої техніки.
Втрати окупантів становили близько 400 осіб
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
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За його словами, ЗСУ завдали ударів по командних пунктах, казармах та базах обслуговування російської техніки.
Втрати окупантів становили близько 400 осіб.
Кремінна знаходиться мінімум за 15 кілометрів від лінії фронту, на північний захід від Сєвєродонецька.
Тэги: Луганск, Сергей Гайдай, Луганськ, Сергій Гайдай
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