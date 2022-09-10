Главная » Україна » Інциденти
09:56 10 Сентября 2022 620 Комментарии
Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці
ЗСУ завдали кілька точкових ударів по позиціях та місцях базування російських окупантів у Великому Бурлуці на півночі Харківської області.
Наслідки одного з влучань по російським окупантам
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За попередньою інформацією, знищено блокпост загарбників біля церкви, та колишній магазин «Пєрєкрьосток».
Також завдано удару по розташуванню російських військових у колишньому театрі, де в останні роки було кафе “Мохіто”.
Великий Бурлук є ключовим транспортним вузлом, через який йде постачання всіх російських сил у регіоні з Білгородської області. У тому числі – і російських сил біля Куп’янська.
Тэги: Харьков, Харків
Loading...
Новости по теме
ТОРЗСУ увійшли до Куп’янська: над мерією український прапор
10.09.2022 09:27
ТОР