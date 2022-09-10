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09:56 10 Сентября 2022 Просмотров 620   КомментариевКомментарии

Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці

ЗСУ завдали кілька точкових ударів по позиціях та місцях базування російських окупантів у Великому Бурлуці на півночі Харківської області.

Наслідки одного з влучань по російським окупантам

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, знищено блокпост загарбників біля церкви, та колишній магазин «Пєрєкрьосток».

Також завдано удару по розташуванню російських військових у колишньому театрі, де в останні роки було кафе “Мохіто”.

Великий Бурлук є ключовим транспортним вузлом, через який йде постачання всіх російських сил у регіоні з Білгородської області. У тому числі – і російських сил біля Куп’янська.

Вже колишнє кафе "Мохіто"

Вже колишнє кафе "Мохіто"

Тэги: Харьков, Харків
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