Українські військові вдарили по ключовому вузлу постачання окупантів у Великому Бурлуці

ЗСУ завдали кілька точкових ударів по позиціях та місцях базування російських окупантів у Великому Бурлуці на півночі Харківської області.

Наслідки одного з влучань по російським окупантам



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За попередньою інформацією, знищено блокпост загарбників біля церкви, та колишній магазин «Пєрєкрьосток».

Також завдано удару по розташуванню російських військових у колишньому театрі, де в останні роки було кафе “Мохіто”.

Великий Бурлук є ключовим транспортним вузлом, через який йде постачання всіх російських сил у регіоні з Білгородської області. У тому числі – і російських сил біля Куп’янська.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Харьков, Харків