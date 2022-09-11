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14:52 11 Сентября 2022 20 Комментарии
У Криму російська ППО помилкова збила свій винищувач Су-34
У Криму вранці 11 вересня впав російський військовий літак, який, за попередньою інформацією, збила своя ППО.
Збитий винищувач Су-34 впав в полі
Про падіння літака повідомляє видання Baza.
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Інцидент стався близько 06:00 на північному заході півострова, на кордоні Раздольненського та Красноперекопського районів.
Пілоти встигли катапультуватись, їх пізніше знайшли російські військові.
За даними видання, літак, що впав, — винищувач Су-34, його уламки впали в поле.
Профільний канал Fighterbomber повідомив, що літак збила своя ППО помилково.
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