Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

Після опівночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, а також обстріляли Харків.

За словами місцевих жителів, в Запоріжжі біля 00:50 пролунало чотири потужних вибухи.

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На відео, які розійшлись місцевими Telegram-каналами, видно кілька потужних прильотів.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в Запоріжжі вночі було чути звуки вибухів.

«Цієї ночі в місті було чутно гучні звуки», – написав він в Telegram.

За словами Куртєва, згодом у Запоріжжі стало все спокійно.

Остаточних даних щодо нічних «звуків» чекають від обласної військової адміністрації.

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У Харкові, за повідомленням міського голови Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Новобаварський район.

Влучили у житловий будинок.

Інша інформація про постраждалих та руйнування поки відсутня.

Тэги: Харьков, Запорожье, Запоріжжя, Харків