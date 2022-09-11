Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю
Після опівночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю, а також обстріляли Харків.
За словами місцевих жителів, в Запоріжжі біля 00:50 пролунало чотири потужних вибухи.
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На відео, які розійшлись місцевими Telegram-каналами, видно кілька потужних прильотів.
Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в Запоріжжі вночі було чути звуки вибухів.
«Цієї ночі в місті було чутно гучні звуки», – написав він в Telegram.
За словами Куртєва, згодом у Запоріжжі стало все спокійно.
Остаточних даних щодо нічних «звуків» чекають від обласної військової адміністрації.
У Харкові, за повідомленням міського голови Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Новобаварський район.
Влучили у житловий будинок.
Інша інформація про постраждалих та руйнування поки відсутня.