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07:05 12 Сентября 2022 0 Комментарии
На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів
Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.
Українські захисники нищать ворога на Херсонщині
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.
Тэги: херсон
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