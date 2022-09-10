На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Українські захисники нищать ворога на Херсонщині



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

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