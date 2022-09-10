НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:05 12 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Українські захисники нищать ворога на Херсонщині

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.

Тэги: херсон
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2022 14:07
Кадирівці на Херсонщині тримаються подалі від фронту, а на передову гонять “пенсіонерів ЛНР”
ТОР
09.09.2022 07:21
На Херсонщині окупанти намагаються прикритися населенням, як живим щитом
ТОР
07.09.2022 18:49
Окупанти зазнають великих втрат на Херсонщині: почався снарядний голод та нестача палива
blog comments powered by Disqus
Росіяни поскаржилися на обстріл селища під Курськом: район знеструмлений, газопровід перебито

09:29 Світ

На Херсонщині ЗСУ знищили бригаду російських морпіхів

07:05 Україна

Вночі росіяни вдарили по Харкову і Запоріжжю

06:13 Україна

Ленд-ліз із Росії: які трофеї окупанти залишили ЗСУ під час втечі з Харківщини

17:53 Україна

Армії РФ наказано залишити Харківщину: міноборони показало нову лінію фронту

15:56 Україна

Лавров заявив про готовність Росії до переговорів із Україною

15:08 Світ

Гауляйтер Балицький ізолював Мелітополь від товарів та продуктів: ціни злетіли та продовжують зростати

10:09 Україна

ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт

20:03 Україна

Жест доброго перегрупування: у міноборони РФ пояснили провал на Харківщині

17:29 Україна

ЗСУ увійшли до Лисичанська: точаться бої на околицях

16:51 Україна

Окупанти втекли з Лимана під тиском ЗСУ

12:59 Україна