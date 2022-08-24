Контрнаступ пішов краще, ніж очікували, але Росія може відповісти, – Резніков
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області пройшов «набагато краще, ніж очікувалося», але Росія може знову піти у контрнаступ, тож святкувати перемогу рано.
Про це в інтерв’ю Financial Times розповів міністр оборони України Олексій Резников.
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«Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовим до захисту», – сказав він.
Також міністр додав, що українські війська втомилися після шестиденної атаки, але моральний дух був на висоті, тому що «українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібний цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти».
За словами Резнікова, «український бліцкриг» як «снігова куля, яка котиться вниз схилом», стала найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.